Царьград Galperin Aleksandr/news.ru/Globallookpress Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стал фигурой практически мистической.
"Его призрак продолжает жить в Китае": Культ Пригожина расцвёл там, где не ждали
Комментарии
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Алексей Смирнов
Чушь какая то.
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2 час.
Владимир Алтайцев
На совести Жукова миллионы погибших зазря с его мясными штурмами. Пора бы уж развеять миф о нём, как о маршале Победы. Маршалом Победы был Рокоссовский, он не бросал людей в мясные штурмы.
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1 час.
Игорь Василевский
Помойлов и чморить? А это что за крыса русофобская? Это та, которая память своих дедов продала? Которую в КГБ взяли после тщательного отбора? И которая сейчас в своем полоумии прошлое страны оплевывает? Да не стоит он даже такого зековского слова как "чморить". Так, пискнуть что то невразумительного, не более... Поверьте, что мне много приходилось общаться с людьми в погонах. И с погранцами тоже. Морскими, авиационными и наземными. И были они людьми в высшей степени достойными. Закрытыми - да. Немногословными - да. Но всегда умными, думающими и рассудительными. Ибо в систему КГБ просто так лишний попасть не мог! Отбирались по первой категории. Лучшие из лучших! А этот... помело помойное.. Позор чекистской системы.. Впрочем, в каждой системе есть свои отбросы. В том числе и идеологические. Так что.. лично мне этого истеричного дедка читать просто любопытно. Придумал ли он что то новое или все в той же канаве обретается? Пока, увы... Здравого немного.. А по поводу Пригожина... А просто посмотрите какие оценки ему в опросе выставили неравнодушные. И самый главный итог - посадки за воровской беспредел в верхнем руководстве МО. (увы, и рангом поменьше беспредельничают... ) Было такое возможно в мирное время? Нет, не было остроты момента, хотя, более чем уверен, Первый обо всем этом знал. Но.. ждал.. Или ему, Пригожину, за это пришлось своей жизнью заплатить за встряску лампас?
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1 час.
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