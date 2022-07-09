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Алехин объяснил, что будет после освобождения Донбасса от ВСУ и нацбатов

Алехин объяснил, что будет после освобождения Донбасса от ВСУ и нацбатов

После решения главной задачи по освобождению Донбасса для России важной целью так и останется продолжение спецоперации до полного окончания денацификации и демилитаризации Украины, заявил военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.

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