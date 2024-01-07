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Во Франции обвинили Запад во лжи о ситуации на Украине

Во Франции обвинили Запад во лжи о ситуации на Украине

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Странам Запада потребовалось два года для того, чтобы осознать успех России в спецоперации по защите Донбасса, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо/ "Реальность такова, что вы (западные пропагандисты) лгали об украинской победе в течение двух лет, что факты настигли вас", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.

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