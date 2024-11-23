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Дачникам посоветовали регулярно проверять дымоходы печей на наличие засоров

Дачникам посоветовали регулярно проверять дымоходы печей на наличие засоров

Перед установкой печи на даче важно разобраться в нормативных требованиях, соблюдать меры безопасности, выбрать подходящую разновидность и определиться с местом установки, посоветовал в беседе с RT председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

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