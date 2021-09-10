Подразделения ПВО Западного военного округа заступили на дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»

Подразделения ПВО Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа, оснащённые зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», а также зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», завершили перебазирование в новые позиционные районы в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021».
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