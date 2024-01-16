Царьград © BULKIN SERGEY NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS В Давосе на полях Всемирного экономического форума намерены обсудить "болезнь Х", однако речь пойдёт скорее о коммерческой составляющей этого проекта.
"Болезнь Х" - проект, где многое стыдно и страшно. Клаус Шваб не остановится
Комментарии
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Ivan Daraktchiev
https://www.academia.edu/113552989/Pandemiophobes_and_Vaccinophobes_of_all_Countries_Unite_
Pandemiophobes and Vaccinophobes of all Countries, Unite!
academia
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17 час.
Евгений МакЛауд
Есть на планете животные, которые не только переносят заразу, но и разрабатывают новую - Это АНГЛОСАКСЫ на деньги ЖИДОБАНКИРОВ. Если всю эту мразь транглюкировать, то 7 миллиардов человек населения этого даже не заметят.
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16 час.
наталья иваненко
Так хочется пожелать Швабу,что б гадил дальше,чем видел и надолго
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6 час.
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