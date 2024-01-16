"Болезнь Х" - проект, где многое стыдно и страшно. Клаус Шваб не остановится

Евгений МакЛауд

Есть на планете животные, которые не только переносят заразу, но и разрабатывают новую - Это АНГЛОСАКСЫ на деньги ЖИДОБАНКИРОВ. Если всю эту мразь транглюкировать, то 7 миллиардов человек населения этого даже не заметят.