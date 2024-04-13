Четвертый сезон “Пацанов” завершен и готов к июньской премьере: возможно, на...

Четвертый сезон “Пацанов” завершен и готов к июньской премьере: возможно, нас ждёт лучший сезон сериалаПару месяцев назад Prime Video объявил, что 4-й сезон “Пацанов” будет доступен 13 июня – и этот сезон начинается с премьеры из трех серий! Остальные пять эпизодов станут выходить еженедельно, а эпический финал сезона завершится… источник.