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Пленный боец ВСУ Лыска: Обучение инструкторами США ничем не отличается от базового

Пленный боец ВСУ Лыска: Обучение инструкторами США ничем не отличается от базового

Украинский военнослужащий Александр Лыска, который оказался в плену у российских военнослужащих на Запорожском направлении, выступил с заявлением о том, что не увидел ничего особенного в обучении, предоставленном ему американскими инструкторами.

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