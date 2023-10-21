Пленный боец ВСУ Лыска: Обучение инструкторами США ничем не отличается от базового

Украинский военнослужащий Александр Лыска, который оказался в плену у российских военнослужащих на Запорожском направлении, выступил с заявлением о том, что не увидел ничего особенного в обучении, предоставленном ему американскими инструкторами.
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