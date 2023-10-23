Toyota показала концепт первого электрического Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Se / © Toyota Производитель ничего не сообщил о характеристиках Toyota Land Cruiser Se, кроме габаритов электромобиля: 5150 на 1990 на 1705 миллиметров, колесная база — 3050 миллиметров.
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