Геннадий Новосельцев призвал депутатов организовать субботники и продолжить контроль качества капремонта школ

18 апреля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области. Выступая от фракции Единая Россия, председатель парламента Геннадий Новосельцев, обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в своих избирательных округах.
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