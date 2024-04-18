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Геннадий Новосельцев призвал депутатов организовать субботники и продолжить контроль качества капремонта школ

Геннадий Новосельцев призвал депутатов организовать субботники и продолжить контроль качества капремонта школ

18 апреля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области. Выступая от фракции Единая Россия, председатель парламента Геннадий Новосельцев, обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в своих избирательных округах.

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