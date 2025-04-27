В Госдуму внесут законопроект о запрете отказывать депутатам в передаче информации

Инициативу выдвинули ЛДПР В Госдуму планирует внести законопроект с предложением запретить отказывать депутатам, сенаторам и аудиторам Счетной палаты в предоставлении информации, необходимой для их работы.
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