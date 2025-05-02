Тардиф рассказал, что в IIHF получили жалобу Гашека на слова Дмитрия Медведева

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что на следующем заседании совета организации будет рассмотрено письмо олимпийского чемпиона 1998 года, чешского вратаря Доминика Гашека.
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