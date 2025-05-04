На ЖК "Самолет" грустит вот такой красавец. Горожане спрашивают, почему не на охраняемой стоянке. Госномер В041КЕ01.
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На ЖК "Самолет" грустит вот такой красавец. Горожане спрашивают, почему не на охраняемой стоянке. Госномер В041КЕ01.