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Семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия по религиозным причинам

Семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия по религиозным причинам

Голливудская актриса Мишель Трахтенберг найдена мертвой в своей квартире на Манхеттене. Семья отказалась от вскрытия по религиозным соображениям, хотя при признаках насильственной смерти вскрытие было бы проведено.

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