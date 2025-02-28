Семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия по религиозным причинам

Голливудская актриса Мишель Трахтенберг найдена мертвой в своей квартире на Манхеттене. Семья отказалась от вскрытия по религиозным соображениям, хотя при признаках насильственной смерти вскрытие было бы проведено.
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