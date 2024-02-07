Блинкен признал высокую смертность мирного населения в Газе из-за действий Израиля

В секторе Газа всё еще погибает мирное население, и жертв по-прежнему слишком много. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве, трансляция велась на официальном YouTube-канале американского правительства в среду, 7 февраля.
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