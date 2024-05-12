20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы

МГ

Малик Гумеров

"выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы" - Причина только одна = Во власти еще преобладают силы русофобские - власовщина , прозападничество , либерастия , ... под началом крупной буржуазии ! Ленин , Сталин , социальное народное государство .... - для них представляет смертельную опасность ! Снесли бы Мавзолей сегодня - боятся , страх удерживает , вот и ждут пока уйдут из жизни поколения которые еще помнят эти великие эпохи Ленина-Сталина ! Вырастет оболваненная молодежь - снесут и сам Мавзолей . Паразитическая буржуазия захватившая страну и Мавзолей , это антогонисты !