Переписывание истории на главной площади страны Россия совершенно законно обвиняет Запад в переписывании истории, в ее искажении в угоду текущей политической конъюнктуре.
20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
похоже до Путина по-прежнему не доходит - опять драпировка мавзолея😱
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
"выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы" - Причина только одна = Во власти еще преобладают силы русофобские - власовщина , прозападничество , либерастия , ... под началом крупной буржуазии ! Ленин , Сталин , социальное народное государство .... - для них представляет смертельную опасность ! Снесли бы Мавзолей сегодня - боятся , страх удерживает , вот и ждут пока уйдут из жизни поколения которые еще помнят эти великие эпохи Ленина-Сталина ! Вырастет оболваненная молодежь - снесут и сам Мавзолей . Паразитическая буржуазия захватившая страну и Мавзолей , это антогонисты !
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14 час.
Анатолий
Путин так много говорит об исторической памяти, а сам втихоря эту память стирает, драпируя мавзолей. Враньё и пошлость. Пошлость и враньё. Зря избрали Путина.
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11 час.
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