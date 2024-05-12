РУССКАЯ НАЦИОНА...
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20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы

20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы

Переписывание истории на главной площади страны Россия совершенно законно обвиняет Запад в переписывании истории, в ее искажении в угоду текущей политической конъюнктуре.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
похоже до Путина по-прежнему не доходит - опять драпировка мавзолея😱
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы&quot; - Причина только одна = Во власти еще преобладают силы  русофобские - власовщина , прозападничество , либерастия , ... под началом крупной буржуазии !                                                                                              Ленин , Сталин , социальное народное государство .... - для них представляет смертельную опасность !    Снесли бы Мавзолей сегодня - боятся , страх удерживает , вот и ждут пока уйдут из жизни  поколения которые еще помнят  эти великие  эпохи Ленина-Сталина !    Вырастет оболваненная молодежь - снесут   и сам Мавзолей .  Паразитическая буржуазия  захватившая страну  и Мавзолей  , это антогонисты !
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14 час.
Анатолий
Путин так много говорит об исторической памяти, а сам втихоря эту память стирает, драпируя мавзолей. Враньё и пошлость. Пошлость и враньё. Зря избрали Путина.
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11 час.

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