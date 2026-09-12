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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: 5 завистливых подруг в «Зимней вишне» и др cоветских фильмах - уводят женихов, разбивают сердца

Шоу-бизнес: 5 завистливых подруг в «Зимней вишне» и др cоветских фильмах - уводят женихов, разбивают сердца

Большинство советских фильмов учили честности и порядочности. Если там показывали отрицательного героя – у зрителей даже на секунду не возникало сомнений: так поступать нельзя, этот персонаж – плохой.

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