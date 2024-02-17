Nike ждут перемены. Сотрудников ждут увольнения

Один из лидеров спортивных аксессуаров и одежды собирается кардинально изменить стратегию развития. Бренд Nike поигрывает борьбу за потребителя конкурентам, в условиях изменения их поведения, а также, не поспевая за инновациями «новичков».
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