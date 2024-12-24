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Завещание и трагедия в Магдебурге: наезд на ярмарке унес 5 жизней

Завещание и трагедия в Магдебурге: наезд на ярмарке унес 5 жизней

Пятничный вечер в Магдебурге обернулся трагедией: 50-летний гражданин Саудовской Аравии на автомобиле въехал в толпу на рождественской ярмарке, унеся жизни пяти человек и ранив более 200.

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