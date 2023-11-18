Главная тема единого дня информирования в ноябре - Экономическая безопасность - ключевое условие устойчивого развития белорус...

Главная тема единого дня информирования в ноябре - Экономическая безопасность - ключевое условие устойчивого развития белорусского государства16 ноября в городе пройдет единый день информирования, в ходе которого будут рассмотрены вопросы:1.
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