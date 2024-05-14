Самодельный дрон побил рекорд скорости дрона Red Bull

Сотрудники Книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый рекорд скорости среди дронов. Квадрокоптер, разработанный и собранный самолично Майком и Люком Беллами, смог разогнаться во время полета до скорости, близкой к 500 км/час.
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