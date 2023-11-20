Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника

Новый президент Аргентины обещает сотрудничать только со "свободным миром"Избранным президентом Аргентины по итогам прошедших выборов стал Хавьер Милей – резкий противник БРИКС и сторонник долларизации с крайне правыми взглядами.
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