США пообещали вернуть Белоруссии замороженные средства

США готовы вернуть Белоруссии деньги, замороженные в американском банке. Об этом заявил спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул на переговорах с лидером республики Александром Лукашенко.
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