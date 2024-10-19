"Мне эта война - вот здесь": Пленный украинец заявил об отсутствии ротации в элитной бригаде ВСУ.Пленный боевик "элитной" 72-й бригады ВСУ, оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Алексей Стуков рассказал, что его бригада за два года с начала специальной военной операции ни разу не была на ротации.