Торпедо Кутаиси – Дила Гори где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Грузии 17 августа

В субботу, 17 августа, сыграют Торпедо Кутаиси и Дила Гори в рамках Чемпионата Грузии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «стадион Торпедо Кутаиси».