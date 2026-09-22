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Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники

Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники

Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники / © Visual Capitalist На инфографике представлены страны в соответствии с их долей мировых производственных мощностей в сфере цифровой техники, а также крупнейшие компании электронной промышленности в ключевых производственных центрах.

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