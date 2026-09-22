Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники / © Visual Capitalist На инфографике представлены страны в соответствии с их долей мировых производственных мощностей в сфере цифровой техники, а также крупнейшие компании электронной промышленности в ключевых производственных центрах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии