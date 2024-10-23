Центральный оркестр ФСИН России принял участие в телепроекте «Романтика романса» на телеканале «Россия-Культура»

Съемки были посвящены 80-летию со дня рождения советского и российского актера театра и кино народного артиста РСФСР Николая Караченцова и 90-летию со дня рождения советского и российского певца народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля.
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