«Ведомости»: почти 53% учителей отметили проблемы с русским у детей мигрантов

Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком. Как пишут «Ведомости», об этом говорится в результатах социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
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