CAD остается недооцененным - Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs поделились своими взглядами на ситуацию с канадским долларом: Несмотря на усиление ястребиного настроя ЦБ Канады и довольно агрессивное закладывание рынком в цены ожидаемогоАналитики Goldman Sachs поделились своими взглядами на ситуацию с канадским долларом: Несмотря на усиление ястребиного настроя ЦБ Канады и довольно агрессивное закладывание рынком в цены ожидаемого повышения ставки ЦБ, курс CAD все равно примерно на 1% не дотянул в октябре до уровней наших прогнозных моделей Рынки начали повышать оценку большинства валют Б10, однако CAD все равно остается одним из наших региональных любимцев, когда речь заходит о длинных позициях В ближайшие 3 месяца луни должен ощутимо выиграть благодаря росту цен на нефть Кроме того, валюта остается недооцененной, а Банк Канады продолжает реагировать на ястребиные сюрпризы со стороны инфляции, и это тоже должно стать фактором поддержки для CAD .