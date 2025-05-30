Магнитная буря на Земле продолжается уже более 17 часов

Магнитная буря, начавшаяся на Земле, продолжается уже более 17 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.
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