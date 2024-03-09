Альтернативный взгляд на Московскую неделю моды

В Международный женский день, 8 марта, завершилась Московская неделя моды, широкой общественности в первую очередь запомнившаяся громкими выходами Ларисы Долиной в триколоре и Анастасии Волочковой в платье с бантами на показе Джемала Махмудова.
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