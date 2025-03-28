В Чите обрушился пандус на недавно отремонтированном участке улицы Бабушкина

В Чите произошло обрушение пандуса на улице Бабушкина возле магазина Prodmix. Инцидент вызвал серьезное беспокойство среди местных жителей, так как данный участок, включая лестницу и тротуар, был отремонтирован всего полгода назад - осенью 2024 года.
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