Крымское информационное агентство

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Владелец автомастерской из Крыма собирает машины для бойцов СВО

Владелец автомастерской из Крыма собирает машины для бойцов СВО

Каждый житель нашей большой страны знает, как важна поддержка российских бойцов в зоне спецоперации. Волонтеры и просто неравнодушные люди регулярно собирают посылки из вещей, продуктов первой необходимости, лекарств и отправляют их на передовую.

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