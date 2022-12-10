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Шамиль Завуров о BatyrBall: «У этого вида большое будущее»

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров о новой игре BatyrBall, которая прошла в Атырау в преддверии турнира Eagle FC 51: «BatyrBall – новый вид спорта, который придумали наши братья из Казахстана.

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