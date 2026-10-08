Ликвидация ПВД ВСУ в Райском

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения ПВД ВСУ в Райском. В районе населенного пункта Райское мотострелковыми подразделениями 150‑й мотострелковой дивизии 8‑й гвардейской общевойсковой армии было успешно ликвидировано четыре пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины.
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