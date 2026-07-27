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А я ещё душу ей открываю

А я ещё душу ей открываю

У меня в голове пронеслась целая буря эмоций и предположений. Нет, конечно, у монахов бывают взрослые дети в миру, но здесь что творится? Получается, женщина оставила маленькую дочь на чужих людей, а сама приняла постриг? И ни полслова об этом за несколько лет! Я, значит, с ней по-дружески, душу открываю, а она вон что… Пока дожидалась восстановления связи, как только не возмущалась поступком монахини.

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