Владимир Зеленский озвучил еще одну причину неудачи контрнаступления ВСУ на юге в 2023 году. По его мнению, винить в этом нужно украинских политиков, которые заранее озвучивали, где планируется наступать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии