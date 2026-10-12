Канадский нападающий «Динамо» Сикьюра: «Овечкин больше всего изменил мое представление о России»

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3 ОТ) рассказал о том, как изменилось его представление о России.
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