Знамя Чингисхана украсило зал, где Путин и Хурэлсух подпишут документы

Монгольский туг, который является боевым знаменем основателя и первого великого хана Монгольской империи Чингисхана, украшает зал, где президент РФ Владимир Путин и лидер Монголии Ухнагийн Хурэлсух подпишут документы и выступят с заявлением для СМИ.