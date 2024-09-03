Знамя Чингисхана украсило зал, где Путин и Хурэлсух подпишут документы

Монгольский туг, который является боевым знаменем основателя и первого великого хана Монгольской империи Чингисхана, украшает зал, где президент РФ Владимир Путин и лидер Монголии Ухнагийн Хурэлсух подпишут документы и выступят с заявлением для СМИ.
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