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Знамя Чингисхана украсило зал, где Путин и Хурэлсух подпишут документы

Знамя Чингисхана украсило зал, где Путин и Хурэлсух подпишут документы

Монгольский туг, который является боевым знаменем основателя и первого великого хана Монгольской империи Чингисхана, украшает зал, где президент РФ Владимир Путин и лидер Монголии Ухнагийн Хурэлсух подпишут документы и выступят с заявлением для СМИ.

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