Без питьевой воды вторые сутки: Жители 17 микрорайона Актау жалуются на регулярные отключения

В Актау жители дома № 99 в 17 микрорайоне сообщили о длительном отсутствии питьевой воды. По их словам, водоснабжение прекратилось 13 октября после прорыва трубы.
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