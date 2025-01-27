Москва и Вашингтон ждут, кто кому позвонит первым. Комментарий Георгия Бовта

Никто не хочет первым проявлять инициативу, констатирует политолог. За чем может скрываться взаимное понимание того, что условия для результативных переговоров попросту еще не созрели, отмечает онТелефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не запланирован, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков: «Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет».