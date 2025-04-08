Эмили Ратаковски опубликовала новые фото с сыном

Эмили Ратаковски поделилась в соцсетях новыми фото с сыном от экс-супруга Себастьяна Бир-Маккларда. На снимках 33-летняя актриса и модель позирует с четырёхлетним Сильвестром в метро и на улицах Нью-Йорке.