Эмили Ратаковски опубликовала новые фото с сыном

Эмили Ратаковски поделилась в соцсетях новыми фото с сыном от экс-супруга Себастьяна Бир-Маккларда. На снимках 33-летняя актриса и модель позирует с четырёхлетним Сильвестром в метро и на улицах Нью-Йорке.
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