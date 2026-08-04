Посольство призвало посещающих Кубу россиян зарядить телефоны и запастись водой

Россиянам, планирующим поездку на Кубу, рекомендовано иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии, заявил российский посол в республике Виктор Коронелли.
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