Обнуляет любую РЭБ: как новейший российский беспилотник совершил революцию на фронте Евгения КомароваВ ходе СВО украинские и иностранные эксперты сделали вызывающее беспокойство открытие, утверждают в российской прессе.
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