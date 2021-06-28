Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Нужно было отобрать у Украины все выходы у морю и вернуть наши территории. Мы все равно плохие и саекции все рано вве...В обход конвенции...
  • Снежана Погодина
    Я так понимаю, что это еще довоенная техника?Назначение, такти...
  • татьяна дзанагова
    опять попытка сизить заслуги советской армии, противно и больно. что у нас существуют такие мрази. Ошибки в военных д...Мнение. Бездарнос...

Инерционная система навигации сделает российскую авиацию практически неуязвимой

Инерционная система навигации сделает российскую авиацию практически неуязвимой

В России создали и испытали уникальную бесплатформенную инерционную навигационную систему, которая позволит нашим БПЛА и другой авиационной технике продолжить выполнять поставленную задачу даже в случае уничтожения спутниковой группировки ГЛОНАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх