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Петербургский дневник

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Юрист Хаминский: выросло число случаев мошенничества с предложением бесплатных услуг

Рекламодатели подобными методами стараются привлечь к себе новых клиентов Участились случаи рекламы бесплатных услуг по подключению различных цифровых сервисов, такая реклама зачастую носит недобросовестный характер, сообщил РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

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