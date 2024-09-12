Юрист Хаминский: выросло число случаев мошенничества с предложением бесплатных услуг

Рекламодатели подобными методами стараются привлечь к себе новых клиентов Участились случаи рекламы бесплатных услуг по подключению различных цифровых сервисов, такая реклама зачастую носит недобросовестный характер, сообщил РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
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