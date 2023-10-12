ВС РФ вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении на глубину до 600 метров

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка в Донецкой народной республики (ДНР) и вклинились в оборону противника, передает РИА Новости.
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