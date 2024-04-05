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Neurology: ухудшение памяти при менопаузе связано с риском болезней сердца

Neurology: ухудшение памяти при менопаузе связано с риском болезней сердца

Ученые из научно-исследовательского института Саннибрук в Канаде выяснили, что у женщин с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний при наступлении ранней менопаузы повышается риск развития проблем с памятью и мышлением.

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