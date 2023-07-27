ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наш "партнёр и "друг" Токаев неустанно копирует начальство "Древней Черноморки", затаривая свои склады продукцией натовского ВПК.
Стульев всё больше. Токаев готовит Казахстан под стандарты НАТО
Комментарии
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Владимир Алтайцев
казахстан обязанубрать со своей территории все баклаборатории США.
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7 час.
Вик Норд
Скупые платят дважды,дураки платят трижды,предатели платят всю жизнь... .
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6 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Блестяще! Но к этому есть ещё и иерархия наказаний: Скупой наказывается постоянным страхом потерять "нажитое". Дурак наказывается беспросветной нищетой. А предатель в итоге наказывается смертью! Кстати, Украину, при любом раскладе СВО или её прекращении, ждет смерть, как независимого государства. Её свои же нынешние друзья раздербанят. И той Великой Украины, что мы знали, не будет!
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1 час.
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