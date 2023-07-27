Стульев всё больше. Токаев готовит Казахстан под стандарты НАТО

ВЗ

Вячеслав Зязев

Блестяще! Но к этому есть ещё и иерархия наказаний: Скупой наказывается постоянным страхом потерять "нажитое". Дурак наказывается беспросветной нищетой. А предатель в итоге наказывается смертью! Кстати, Украину, при любом раскладе СВО или её прекращении, ждет смерть, как независимого государства. Её свои же нынешние друзья раздербанят. И той Великой Украины, что мы знали, не будет!