Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России

Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России

Илья Ремесло Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России. Продолжает орудовать агентура (возможно, снова одноразовая) СБУ и ГУР в самом центре столицы, идет террористическая охота на выбранные цели.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ничего,выявим всех. Только потом надо за это применять высшую меру!!!!!
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6 час.
В
Владимир
Пока будем выяалять агентов, нас отстреляют
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44 мин.

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